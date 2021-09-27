UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Британии полностью привили от COVID более двух третей населения страны

Автор: Валерия Полищук

В Великобритании полностью вакцинировали от коронавируса более двух третей всего населения страны. Так, Британия стала одной из немногих стран, достигших этого рубежа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Согласно правительственным данным, в стране сделали более 44,7 млн вторых прививок, что составляет чуть более 66,6% населения Великобритании.

Среди других стран, которые уже преодолели этот рубеж, - Канада (по меньшей мере 70% населения полностью привито), Чили (73%) и Сингапур (76%).

Однако другие европейские страны также опередили Великобританию в достижении отметки в две трети полностью привитых, включая Италию (67%), Бельгию (71%), Ирландию (73%) и Испанию (77%).

Однако Португалия продолжает лидировать в мире: по меньшей мере 84% ее населения получили две дозы вакцины.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияКоронавирус