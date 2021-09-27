В Британии полностью привили от COVID более двух третей населения страны

Согласно правительственным данным, в стране сделали более 44,7 млн вторых прививок, что составляет чуть более 66,6% населения Великобритании.

Среди других стран, которые уже преодолели этот рубеж, - Канада (по меньшей мере 70% населения полностью привито), Чили (73%) и Сингапур (76%).

Однако другие европейские страны также опередили Великобританию в достижении отметки в две трети полностью привитых, включая Италию (67%), Бельгию (71%), Ирландию (73%) и Испанию (77%).

Однако Португалия продолжает лидировать в мире: по меньшей мере 84% ее населения получили две дозы вакцины.