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У Британії повністю прищепили від COVID понад дві третини населення країни

Автор: Валерія Поліщук

У Великобританії повністю вакцинували від коронавірусу понад дві третини всього населення країни. Так, Британія стала однією з небагатьох країн, які досягли цього рубежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Згідно з урядовими даними, в країні зробили понад 44,7 млн других щеплень, що становить трохи більше ніж 66,6% населення Великобританії.

Серед інших країн, які вже подолали цей рубіж, - Канада (щонайменше 70% населення повністю щеплено), Чилі (73%) і Сінгапур (76%).

Однак інші європейські країни також випередили Великобританію в досягненні позначки у дві третини повністю щеплених, включаючи Італію (67%), Бельгію (71%), Ірландію (73%) і Іспанію (77%).

Однак Португалія продовжує лідирувати у світі: щонайменше 84% її населення отримали дві дози вакцини.

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ВеликобританіяКоронавірус