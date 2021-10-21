В Британии подозреваемому в убийстве депутата предъявили обвинения

Британская полиция предъявила 25-летнему мужчине обвинения в убийстве законодателя Дэвида Амесса. При этом правоохранители заявили, что убийство чиновника было актом терроризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В полиции сообщили, что Али Харби Али, житель Лондона сомалийского происхождения, был обвинен в убийстве и подготовке террористических актов в соответствии с законом о терроризме 2006 года.

Подозреваемый в убийстве чиновника должен явиться в Вестминстерский магистратский суд Лондона в четверг, 21 октября.

"Мы представим суду, что это убийство связано с терроризмом, а именно, что оно имело как религиозные, так и идеологические мотивы", - сказал Ник Прайс, глава отдела по борьбе с особыми преступлениями и терроризмом Королевской прокурорской службы.

При этом он добавил, что Али также предъявили обвинения в подготовке террористических актов.

"Это произошло после изучения доказательств, собранных столичной полицией в ходе расследования", - добавил Прайс.