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В Британии подозреваемому в убийстве депутата предъявили обвинения

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Лондон, Четверг 21 октября 2021 16:10
В Британии подозреваемому в убийстве депутата предъявили обвинения Фото: В Британии подозреваемому в убийстве депутата предъявили обвинения (facebook.com/metpoliceuk)
Автор: Валерия Полищук

Британская полиция предъявила 25-летнему мужчине обвинения в убийстве законодателя Дэвида Амесса. При этом правоохранители заявили, что убийство чиновника было актом терроризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В полиции сообщили, что Али Харби Али, житель Лондона сомалийского происхождения, был обвинен в убийстве и подготовке террористических актов в соответствии с законом о терроризме 2006 года.

Подозреваемый в убийстве чиновника должен явиться в Вестминстерский магистратский суд Лондона в четверг, 21 октября.

"Мы представим суду, что это убийство связано с терроризмом, а именно, что оно имело как религиозные, так и идеологические мотивы", - сказал Ник Прайс, глава отдела по борьбе с особыми преступлениями и терроризмом Королевской прокурорской службы.

При этом он добавил, что Али также предъявили обвинения в подготовке террористических актов.

"Это произошло после изучения доказательств, собранных столичной полицией в ходе расследования", - добавил Прайс.

Напомним, 16 октября во время встречи с избирателями был убит депутат британского парламента Дэвид Амесс. Он получил 17 ножевых ранений.

Нападавший был задержан на месте. Ранее его личность и возможные мотивы преступления не раскрывались. В полиции считают, что у убийцы не было сообщников.

Кроме того, подозреваемый в убийстве Дэвида Амесса заранее спланировал нападение на чиновника.

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