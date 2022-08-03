В Британии отложили голосование за нового премьера: в чем причина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британскую газету The Telegraph .

Голосование за нового премьера было отложено после предупреждения Британского центра правительственной связи (GCHQ), который отвечает за информационную защиту правительства и вооруженных сил страны, о том, что хакеры могут вмешаться в голосование и изменить его результаты.

Кроме того, из-за хакерской угрозы в Британии изменили процедуру голосования.

Отмечается, что Консервативная партия вынуждена была отменить изначальные планы, позволяющие менять свой выбор в процессе голосования. Теперь уникальный код каждого члена партии будет деактивирован сразу после того, как он отдаст свой голос, то есть свое решение нельзя будет изменить.

The Telegraph сообщает, что бюллетени для голосования по почте, которые должны были начать поступать членам Консервативной партии с понедельника, еще не были отправлены.