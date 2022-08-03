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В Британии отложили голосование за нового премьера: в чем причина

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Лондон, Среда 03 августа 2022 09:43
В Британии отложили голосование за нового премьера: в чем причина Фото: в Британии отложили голосование за нового премьера (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Консервативная партия Великобритании отложила на полторы недели начало почтового голосования по выбору нового премьер-министра из-за риска хакерского взлома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британскую газету The Telegraph.

Голосование за нового премьера было отложено после предупреждения Британского центра правительственной связи (GCHQ), который отвечает за информационную защиту правительства и вооруженных сил страны, о том, что хакеры могут вмешаться в голосование и изменить его результаты.

Кроме того, из-за хакерской угрозы в Британии изменили процедуру голосования.

Отмечается, что Консервативная партия вынуждена была отменить изначальные планы, позволяющие менять свой выбор в процессе голосования. Теперь уникальный код каждого члена партии будет деактивирован сразу после того, как он отдаст свой голос, то есть свое решение нельзя будет изменить.

The Telegraph сообщает, что бюллетени для голосования по почте, которые должны были начать поступать членам Консервативной партии с понедельника, еще не были отправлены.

Напомним, ранее стало известно, что в Великобритании завершился очередной этап выборов на пост будущего лидера Консервативной партии и премьер-министра.

В финале за кресло премьера поборются бывший министр финансов Риши Сунак и действующий министр иностранных дел Лиз Трасс.

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