В Британии оппозиция готова поддержать просьбу Джонсона о перевыборах

Лидеры Шотландской национальной партии и либералов в письме главе Европейского совета Дональду Туску призвали Европейский союз продлить срок Brexit и заявили, что новые выборы могут стать "выходом из тупика". Об этом сообщает DW.

В частности, две британские оппозиционные партии поставили условие, при котором они готовы помочь премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону провести через парламент его план о проведении досрочных выборов. Об этом лидеры Шотландской национальной партии (SNP) Иан Блэкфорд и партии "Либеральные демократы" Джо Суинсон сообщили в письме, направленном Туску вечером в субботу, 26 октября.

В письме Блэкфорд и Суинсон заявили, что смогут поддержать предложение Джонсона только в том случае, если ЕС согласится продлить срок Brexit до 31 января или более поздней даты. После переноса срока оппозиция сможет работать вместе, чтобы обеспечить выборы, которые дадут гражданам возможность решить, какие следующие шаги должна предпринять Великобритания, говорится далее в письме.

Кроме того, лидеры SNP и либералов отмечают, что в принципе не приемлют идею новых выборов, но вместе с тем считают, что их проведение может стать "выходом из тупиковой ситуации".

Председатель другой оппозиционной силы - Лейбористской партии - Джереми Корбин также сдержанно отреагировал на предложение о досрочных выборах, отметив, что сначала надо дождаться продления срока для выхода Великобритании из ЕС.

Напомним, ранее Джонсон направил письмо Корбину с предложением поддержать его вариант соглашения о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза в случае краткосрочной отсрочки Brexit.

25 октября послы Европейского союза отложили рассмотрение относительно продления срока выхода Великобритании из ЕС до следующего понедельника или вторника.