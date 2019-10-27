У Британії опозиція готова підтримати прохання Джонсона про перевибори

Лідери Шотландської національної партії і лібералів у листі голові Європейської ради Дональду Туску закликали Європейський союз продовжити термін Brexit і заявили, що нові вибори можуть стати "виходом із глухого кута". Про це повідомляє DW.

зокрема, дві британські опозиційні партії поставили умову, при якій вони готові допомогти прем'єр-міністру Сполученого Королівства Борису Джонсону провести через парламент його план про проведення дострокових виборів. Про це лідери Шотландської національної партії (SNP) Іан Блэкфорд і партії "Ліберальні демократи" Джо Суинсон повідомили в листі, направленому Туску ввечері в суботу, 26 жовтня.

У листі Блэкфорд і Суинсон заявили, що зможуть підтримати пропозицію Джонсона тільки в тому випадку, якщо ЄС погодиться продовжити термін Brexit до 31 січня або більш пізньої дати. Після перенесення терміну опозиція зможе працювати разом, щоб забезпечити вибори, які дадуть громадянам можливість вирішити, які наступні кроки повинна зробити Великобританія, йдеться далі у листі.

Крім того, лідери SNP і лібералів зазначають, що в принципі не сприймають ідею нових виборів, але разом з тим вважають, що їх проведення може стати виходом із тупикової ситуації".

Голова іншої опозиційної сили - Лейбористської партії - Джеремі Корбін також стримано відреагував на пропозицію про дострокові вибори, зазначивши, що спочатку треба дочекатися продовження терміну для виходу Великобританії з ЄС.

Нагадаємо, раніше Джонсон направив лист Корбину з пропозицією підтримати його варіант угоди про вихід Сполученого Королівства з Євросоюзу у випадку короткострокової відстрочки Brexit.

25 жовтня посли Європейського союзу відклали розгляд щодо продовження терміну виходу Великобританії з ЄС до наступного понеділка або вівторка.