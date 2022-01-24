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У Британії побоюються, що Росія перетворить постачання газу на зброю через Україну

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Британія, Понеділок 24 січня 2022 04:24
У Британії побоюються, що Росія перетворить постачання газу на зброю через Україну Фото: у Британії побоюються, що Росія перетворить постачання газу на зброю через Україну (Sean Gallup / Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Великобританії побоюються, що Росія може шантажувати Захід своїми ресурсами. Москва може перетворити газ на зброю і скоротити постачання газу в Європу на тлі ескалації навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

За словами співрозмовників видання, міністри Королівства провели зустріч, де обговорили вплив можливого скорочення постачання газу з Росії на ціни в країні. Відзначається, що Великобританія може зіткнутися з рекордними цінами на сировину.

"На відміну від низки країн, Великобританія майже не імпортує російський газ. Але, як і всі країни, ми схильні до ризику зростання гуртових цін, що стане серйозною проблемою, якщо Росія надалі обмежить постачання", - сказав виданню чиновник.

Газета зазначає, що Британія не так залежить від російського газу, як інші країни Європи. Близько 40% газу до Німеччини надходять з Росії, а Швеція і Фінляндія майже повністю залежать від російського газу.

Нагадаємо, єврокомісар з енергетики кадрі Сімсон заявила, що Європа зіткнулася з рекордними цінами на енергоносії. Геополітична напруженість за східним кордоном ЄС і скорочення поставок газу з території Росії призведе до того, що ціни будуть високими.

Також повідомлялося, що США ведуть переговори з Катаром та іншими великими експортерами про постачання скрапленого газу до Європи. У Вашингтоні побоюються, що вторгнення Росії в Україну може вдарити по постачанню.

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