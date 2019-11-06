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У Британії офіційно стартувала передвиборча кампанія

Новини » Політика     06.11.2019 - 15:06
У Британії офіційно стартувала передвиборча кампанія
Ілюстративне фото (pixabay/comterimakasih)

Позачергові вибори відбудуться 12 грудня

У Великобританії, 6 листопада, офіційно стартувала передвиборча кампанія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що для цього був офіційно розпущений нинішній склад британського парламенту.

"Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон має намір завдяки цим виборам вийти з складної ситуації, пов'язаної з "Брекзитом", проте спостерігачі не впевнені, що це йому вдасться. ", - йдеться у повідомленні.

Хоча очолювані ним консерватори головують у соціологічних опитуваннях можливий варіант, що жодна з великих партій не буде мати абсолютної більшості.

Зазначимо, що позачергові вибори відбудуться 12 грудня, а перше засідання призначено на 16 грудня.

Нагадаємо, британський уряд відстрочив публікацію доповіді спецслужб про загрозу безпеки, яку Російська Федерація представляє для Великобританії перед обранням нового парламенту.

Як повідомляло РБК-Україна, тіньовий міністр закордонних справ Британії, представниця опозиційної Лейбористської партії Емілі Торнберрі запідозрила радника прем'єр-міністра Домініка Каммінгса у зв'язках з Росією. Як повідомляється, Каммінгс провів три роки в Росії в період з 1994 по 1997 рік, після закінчення Оксфордського університету.

Крім того, лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін звинуватив президента США Дональда Трампа в прагненні втрутитися в майбутні вибори в Британії. За його словами, Трамп намагається зробити так, щоб перемогу здобув Джонсон.

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