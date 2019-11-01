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У Британії звинуватили Трампа в спробі втрутитися в вибори

Новини » Політика     01.11.2019 - 09:44
У Британії звинуватили Трампа в спробі втрутитися в вибори
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп хоче, що обрали Боріса Джонсона

Лідер Лейбористської партії Британії Джеремі Корбін звинувачує президента США Дональда Трампа в спробі втрутитися в майбутні вибори в Британії. Про це Корбін написав у Twitter.

Як він зазначає, Трамп хоче, що обрали Боріса Джонсона.

"Трамп намагається втрутитися у вибори Сполученого Королівства, щоб обрали його друга (прем’єра Британії) Боріса Джонсона", - написав Корбін.

Перед цим Трамп в інтерв’ю британському радіо LBC заявив, що "Корбін буде дуже поганим для вашої країни".

"Він буде таким поганим, він поведе вас таким поганим шляхом. Він приведе вас до таких поганих місць", - сказав Трамп.

Згідно із соціологічними опитуваннями, опозиційна лейбористська партія програє правлячій Консервативній партії Джонсона.

Нагадаємо, Верхня палата парламенту Великої Британії схвалила закон про проведення дострокових парламентських виборів 12 грудня 2019 року, запропонований прем'єр-міністром Борисом Джонсоном.

Зазначимо, що 28 жовтня ЄС погодився продовжити строк дії Brexit до 31 січня 2020 року. Глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що Велика Британія може вийти з ЄС до цього терміну, якщо угода про вихід буде схвалена парламентом.

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