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В Британии более 20 миллионов человек получили дозу COVID-вакцины

Новина українською → Лондон, Воскресенье 28 февраля 2021 17:10
В Британии более 20 миллионов человек получили дозу COVID-вакцины Фото: вакцина Pfizer от коронавируса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

В Великобритании уже более 20 миллионов человек получили первую дозу вакцины от коронавируса. Почти 800 тысяч человек полностью привиты.

Об этом сообщил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок.

Точное количество людей, получивших минимум одну дозу вакцины не сообщается. Вчера было известно, что 769 тысяч человек уже привиты двумя дозами вакцины.

Хэнкок назвал показатель "впечатляющим достижением для страны" и призвал идти на вакцинацию тех, чья очередь еще не пришла.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 28 февраля, в Таиланде началась кампания по вакцинации от коронавируса. Первая прививка была сделана вице-премьеру, министру здравоохранения страны Анутину Чарнвиракулу.

Также известно, что в Украине от коронавируса вакцинировали уже более трех тысяч человек. За минувшие сутки, 27 февраля, прививку сделали 90 человек.

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