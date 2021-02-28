В Британії виявили випадки зараження "бразильським" коронавірусом
Фото: тест на коронавірус (pixabay.com)
У Великобританії зафіксували шість випадків зараження мутованим варіантом коронавірусу. Розпізнали мутацію з Бразилії.
Про це повідомляє Reuters.
Три випадки "бразильського" коронавірусу знайшли в Англії, ще три - в Шотландії. Шотландські випадки не пов'язані з англійськими.
У регіонах, де виявили випадки зараження новим штамом, розгорнули систему масового тестування на коронавірус. В цілому ж ризик поширення цього варіанту вірусу вважається низьким.
Нагадаємо, сьогодні в Британії зафіксували 6035 випадків зараження коронавірусом. Це найнижчий приріст за п'ять місяців.
Також повідомлялося, що у Великобританії вже більше 20 мільйонів чоловік отримали мінімум одну дозу вакцини від коронавірусу.