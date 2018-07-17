В Британии обнаружили финансовые нарушения в ходе кампании за Brexit

Кампанию Бориса Джонсона оштрафовали за финансовые махинации перед референдумом

Кампания Vote Leave за выход Великобритании из Европейского союза (Brexit) нарушила лимиты расходов во время подготовки к референдуму в 2016 году. Об этом заявила Избирательная комиссия Британии, передает Financial Times.

Сообщается, что Избирательная комиссия обнаружила "существенные доказательства" нарушений со стороны кампании Vote Leave, которую официально поддерживали политики Борис Джонсон, Майкл Гоув и лидер кампании BeLeave Даррен Граймс. В частности, речь идет о совместной работе между Vote Leave и BeLeave, которую пытались скрыть.

Отметим, Vote Leave находится под следствием с ноября после заявлений о том, что кампания потратила более 600 тыс. фунтов стерлингов на онлайн-рекламу, направив деньги BeLeave - незарегистрированной кампании за Brexit, предел расходов которой составлял 10 тыс. фунтов стерлингов.

Согласно опубликованному сегодня отчету, BeLeave потратила более 675 тыс. фунтов стерлингов на аналитическую компанию AggregateIQ, чтобы купить онлайн-рекламу "по единому плану с Vote Leave".

"Эти расходы должны были быть объявлены Vote Leave. Это означает, что Vote Leave превысила лимит расходов в размере 7 млн фунтов стерлингов почти на 500 тыс. фунтов стерлингов", - говорится в докладе.

В результате, Vote Leave оштрафовали на 61 тыс., а лидера BeLeave Даррена Граймса - на 20 тыс. фунтов стерлингов.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй предупредила, что Brexit может не состояться из-за попыток законодателей сорвать ее план выхода из Европейского союза.