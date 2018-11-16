У Британії новим міністром з питань Brexit призначений Стівен Барклай

Фото: Стівен Барклай (gov.uk)

Раніше цю посаду обіймав Домінік Рааб

Новим міністром Великобританії з питань Brexit призначений молодший міністр з питань охорони здоров'я Стівен Барклай. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Зазначимо, Барклай підтримував кампанію за вихід Великобританії з Євросоюзу на референдумі 2016 року.

Раніше цю посаду обіймав Домінік Рааб, який вчора подав у відставку.

Своє рішення він пояснив тим, що не може підтримати угоду про Brexit, яке раніше погодили Великобританія і ЄС.

Крім того, він був міністром в департаменті охорони здоров'я.

РБК-Україна писало, що якщо парламент Британії не підтримає план Brexit, в уряду буде 21 день на підготовку та схвалення нового документа, але врахувати всі побажання буде вкрай складно. Для одних членів парламенту підходи Терези Мей здаються недостатньо жорсткими, для інших, навпаки, надто радикальними. Тому уряд може закликати до нових раундів переговорів з Євросоюзом, де, в свою чергу, вважають, що розмовляти більше ні про що.

"У нас вже є документ, схвалений Великобританією і 27 країнами ЄС. Тому в моєму розумінні у даний момент взагалі не стоїть питання про те, що ми можемо про що-небудь ще далі домовлятися", - зазначила 15 листопада канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Як раніше заявляв голова Європейської ради Дональд Туск, варіант, коли Британія 29 березня 2019 року вийде з ЄС взагалі без будь-яких угод, є дуже ймовірним.