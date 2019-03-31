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В Британии несколько министров могут подать в отставку из-за разногласий по Brexit

Новости » Политика    31.03.2019 - 05:38
В Британии несколько министров могут подать в отставку из-за разногласий по Brexit
Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

По меньшей мере шесть проевропейских министров договорились покинуть должности, если Мэй поддержит Brexit без соглашения

В Великобритании ряд высокопоставленных министров правительства премьер-министра Терезы Мэй может подать в отставку из-за разногласий в ее кабинете по вариантам выхода из Европейского Союза (Brexit). Об этом сообщили неназванные источники, передает РБК-Украина со ссылкой на Sunday Times.

По информации издания, по меньшей мере шесть проевропейских министров накануне вечером договорились покинуть свои должности, если Мэй поддержит Brexit без соглашения с Брюсселем.

В то же время другие министры, поддерживающие выход Британии из блока, собираются уйти в отставку, если Мэй попытается отсрочить Brexit или согласится с тем, что после начала процесса выхода из Евросоюза Британия останется в Таможенном союзе.

Источники издания сообщили, что министры намерены пригрозить премьеру своими отставками после консультаций 31 марта.

"Сегодня Терезу Мэй предупредят, что ее правительство столкнется с полным крахом, если она не проведет предлагаемую ей сделку по Brexit - поскольку помощники премьера не могут согласовать, принять мягкий вариант Brexit или назначить всеобщие выборы на этой неделе", - сообщает издание.

Напомним, более половины членов Палаты общин от консервативной партии, которые находятся у власти в Британии, призвали премьер-министра Терезу Мэй согласиться на выход страны из состава Евросоюза без двустороннего соглашения с Брюсселем.

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