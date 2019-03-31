У Британії кілька міністрів можуть подати у відставку через розбіжності щодо Brexit

Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Щонайменше шість проєвропейських міністрів домовилися залишити посади, якщо Мей підтримає Brexit без угоди

У Великій Британії низка високопоставлених міністрів уряду прем'єр-міністра Терези Мей можуть подати у відставку через розбіжності в її кабінеті щодо варіантів виходу з Європейського Союзу (Brexit). Про це повідомили неназвані джерела, передає РБК-Україна з посиланням на Sunday Times.

За інформацією видання, щонайменше шість проєвропейських міністрів напередодні ввечері домовилися залишити свої посади, якщо Мей підтримає Brexit без угоди з Брюсселем.

Водночас інші міністри, які підтримують вихід Британії з блоку, збираються піти у відставку, якщо Мей спробує відстрочити Brexit або погодиться з тим, що після початку процесу виходу з Євросоюзу Британія залишиться в Митному союзі.

Джерела видання повідомили, що міністри мають намір пригрозити прем'єру своїми відставками після консультацій 31 березня.

"Сьогодні Терезу Мей попередять, що її уряд зіткнеться з повним крахом, якщо вона не проведе пропоновану їй угоду з Brexit - оскільки помічники прем'єра не можуть узгодити, ухвалити м'який варіант Brexit чи призначити загальні вибори цього тижня", - повідомляє видання.

Нагадаємо, більше половини членів Палати громад від консервативної партії, які перебувають при владі в Британії, закликали прем'єр-міністра Терезу Мей погодитися на вихід країни зі складу Євросоюзу без двосторонньої угоди з Брюсселем.