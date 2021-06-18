В Британии назвали условие для проведения саммита Джонсона и Путина

"Борис Джонсон открыт для встреч с кем угодно, когда необходимо сделать важный шаг, и шаг к нормализации отношений с Россией, очевидно, придет, и мы на это надеемся, но это произойдет в результате определенных действий (со стороны Москвы - ред.), - сказал Уоллес.

По его словам, сегодня Россия продолжает свою "злонамеренную деятельность" и саммит на высшем уровне между Великобританией и РФ возможен, если российский президент продемонстрирует положительные изменения в своем поведении.

"Крым по-прежнему незаконно оккупирован в Украине, и есть еще кое-что, что нужно решить", - добавил министр.

Среди проблемных вопросов, которые нужно решить с Москвой, министр выделил отравление семьи Скрипалей в Солсбери, покушение и арест российского оппозиционера Алексея Навального, принудительную посадку властями Беларуси гражданского самолета компании Ryanair в Минске и задержание блогера Романа Протасевича.

При этом Уоллес отметил, что западные страны не хотят постоянных трений с Россией. "Это никому не интересно", - сказал он.

Уоллес добавил, что любые улучшения в отношениях с Россией, включая снятие санкций, могут последовать после того, как Россия будет уважать "суверенитет других людей и международное верховенство права".

Британский министр назвал прошедшую в Женеве встречу президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным "действительно позитивным началом" в улучшении отношений между Вашингтоном и Москвой.