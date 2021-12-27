В Британии назвали еще один симптом заражения штаммом "Омикрон"
Кожная сыпь может указывать на заражение штаммом "Омикрон". Ранее ученые установили, что большинство проявлений нового варианта инфекции напоминает обычную простуду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Express.
Медики и ученые, проанализировавшие данные приложения ZOE Covid Symptom (используется для наблюдения за симптомами COVID-19), пришли к выводу, что появление сыпи можно считать ключевым признаком нового штамма.
"У разных пациентов покраснения на коже отличаются друг от друга. Кто-то жаловался на сильный зуд, другие, наоборот, отмечали, что припухлости никак не беспокоят", - сказано в статье.
Кроме этого, уточняется, что сыпь может возникнуть на начальной стадии болезни и закрепиться на долгое время.
К признакам инфицирования "Омикроном", которые ранее были озвучены медиками, также относят заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в пояснице.
Отметим, в Украине первый случай заражения штаммом "Омикрон" зафиксировали 18 декабря. В Минздраве дали рекомендации, как не заразиться новым вариантом коронавируса.