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"Омикрон" уже в Украине. Как обезопасить себя: методы профилактики

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Киев, Суббота 18 декабря 2021 11:29
"Омикрон" уже в Украине. Как обезопасить себя: методы профилактики Фото: в Украине зафиксировали "Омикрон" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине зафиксирован штамм коронавируса "Омикрон". В Минздраве предоставили рекомендации, как обезопасить себя.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщения Минздрава.

В Минздраве отметили, что в настоящее время известно не так много фактов о новом штамме.

"Именно поэтому призываем не распространять непроверенную информацию, в частности, по поводу неэффективности вакцины против COVID-19", - говорится в сообщении.

Эффективными профилактическими мерами против "Омикрона" остается использование защитных масок, соблюдение дистанции и регулярное мытье рук.

Первый случай "Омикрона"

Лицо, оказавшееся инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулось из Объединенных Арабских Эмиратов, где имело контакт с больными COVID-19. В настоящее время пациент продолжает находиться на лечении. Также сейчас проводится эпидемиологическое расследование данного случая и дополнительное обследование контактных лиц.

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