ru ua
Вт, 28 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Британії назвали ще один симптом зараження штамом "Омікрон"

Новость на русском →
Британія, Понеділок 27 грудня 2021 23:25
У Британії назвали ще один симптом зараження штамом "Омікрон" Фото: у Британії назвали ще один симптом зараження штамом "Омікрон" (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Шкірний висип може вказувати на зараження штамом "Омікрон". Раніше вчені встановили, що більшість проявів нового варіанту інфекції нагадує звичайну застуду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Express.

Медики і вчені проаналізували дані програми Zoe Covid Symptom (використовується для спостереження за симптомами COVID-19) та прийшли до висновку, що поява висипу можна вважати ключовою ознакою нового штаму.

"У різних пацієнтів почервоніння на шкірі відрізняються один від одного. Хтось скаржився на сильний свербіж, інші, навпаки, відзначали, що припухлості ніяк не турбують", - йдеться в статті.

Крім цього, уточнюється, що висип може виникнути на початковій стадії хвороби і закріпитися на довгий час.

До ознак інфікування "Омікроном", які раніше були озвучені медиками, також відносять закладеність носа, сухий кашель і хворобливі відчуття в попереку.

Відзначити, в Україні перший випадок зараження штамом "Омікрон" зафіксували 18 грудня. У МОЗ дали рекомендації, як не заразитися новим варіантом коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Омикрон
NEWS
Байден підписав оборонний бюджет на 2022 рік. Україні виділено 300 млн доларів
Байден підписав оборонний бюджет на 2022 рік. Україні виділено 300 млн доларів
DAILY
Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід