В Британии назначили нового главу разведслужбы МИ6

Секретную разведывательную службу Министерства иностранных дел Великобритании, более известную как МИ6, возглавит дипломат Ричард Мур. Он заменит на этом посту Алекса Янгера.

Об этом сообщает Independent.

Мур приступит к своим обязанностям осенью.

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Ричард Мур

МИ6 - служба внешнеполитической разведки Великобритании, которая является частью аппарата правительства и подчинена одновременно МИД и Объединенному комитету правительства по разведке. В сфере интересов и компетенции этой службы: терроризм, незаконная торговля наркотиками, распространение оружия массового уничтожения и региональная нестабильность.

Напомним, ранее Алекс Янгер заявил, что Россия вошла в ряд врагов, которые считают себя в состоянии "постоянного противостояния" с Западом.