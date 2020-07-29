У Британії призначили нового голову розвідслужби МІ-6

Секретну розвідувальну службу Міністерства закордонних справ Великобританії, більш відому як МІ-6, очолить дипломат Річард Мур. Він замінить на цьому посту Алекса Янгера.

Про це повідомляє Independent.

Мур приступить до своїх обов'язків восени.

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Річард Мур

МІ-6 - служба зовнішньополітичної розвідки Великобританії, яка є частиною апарату уряду і підпорядкована одночасно МЗС і Об'єднаному комітету уряду з розвідки. У сфері інтересів і компетенції цієї служби: тероризм, незаконна торгівля наркотиками, поширення зброї масового знищення і регіональна нестабільність.

Нагадаємо, раніше Алекс Янгер заявив, що Росія увійшла в ряд ворогів, які вважають себе в стані "постійного протистояння з Заходом.