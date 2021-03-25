UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Британии началось расследование против экс-премьера Кэмерона, - СМИ

Автор: Анастасия Рокитна

В Британии расследуют возможное нарушение экс-премьером Дэвидом Кэмероном законодательства во время председательства в правительстве. Этим делом занялся британский надзорный орган по лоббистской деятельности.

Об этом сообщает газета The Telegraph.

По данным газеты, речь идет о лоббировании Кэмероном бывших коллег на Вайтхолле (улица, на которой расположены главные правительственные учреждения Великобритании) с целью получения компанией финансовых услуг Greensill Capital госкредитования, предназначенного для крупных фирм в условиях пандемии.

Эти шаги были сделаны всего за несколько месяцев до банкротства данной фирмы в марте этого года, пишет The Telegraph.

Бывший глава правительства, как сообщает издание, связывался с главой Минфина Ришем Сунако, а также с Банком Англии. Подобные попытки были безуспешными, но вызывали вопросы относительно справедливого доступа к государственному финансированию.

Управление реестра лоббистов-консультантов (The Office of the Register of Consultant Lobbyists) проинформировало в среду о том, что "расследует, принимал ли участие Дэвид Кэмерон в лоббистской деятельности", будучи зарегистрированным в таком качестве.

Напомним, бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову объявили подозрение в государственной измене в деле о "Харьковских соглашениях".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВеликобританияКэмерон
Читайте также
Россия должна прекратить подпитывать конфликт на Донбассе, - посол Британии в Украине
Британия хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее агрессии
Прогноз погоды