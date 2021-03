В Британии началось расследование против экс-премьера Кэмерона, - СМИ

По данным газеты, речь идет о лоббировании Кэмероном бывших коллег на Вайтхолле (улица, на которой расположены главные правительственные учреждения Великобритании) с целью получения компанией финансовых услуг Greensill Capital госкредитования, предназначенного для крупных фирм в условиях пандемии.

Эти шаги были сделаны всего за несколько месяцев до банкротства данной фирмы в марте этого года, пишет The Telegraph.

Бывший глава правительства, как сообщает издание, связывался с главой Минфина Ришем Сунако, а также с Банком Англии. Подобные попытки были безуспешными, но вызывали вопросы относительно справедливого доступа к государственному финансированию.

Управление реестра лоббистов-консультантов (The Office of the Register of Consultant Lobbyists) проинформировало в среду о том, что "расследует, принимал ли участие Дэвид Кэмерон в лоббистской деятельности", будучи зарегистрированным в таком качестве.