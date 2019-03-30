В субботу, 30 марта, в Британии мужчина заблокировал работу железнодорожной сети Eurostar, которая соединяет Лондон с Парижем и Брюсселем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщил представитель сети Eurostar, все услуги железной дороги были приостановлены из-за мужчины, который провел целую ночь на крыше здания лондонского вокзала Сент-Панкрас.

"Мы прекратили все услуги в и из Лондона из-за нарушителя", - заявил представитель.

Отмечается, что в настоящее правонарушитель задержан сотрудниками лондонской полиции.

Напомним, что в Италии в результате столкновения двух пассажирских поездов 28 марта пострадали по меньшей мере 50 человек. По предварительным данным, поезда столкнулись из-за того, что один из них отправился от станции на запрещающий сигнал семафора, но машинист вовремя заметил поезд, что ехал навстречу, и резко затормозил.

Как писало РБК-Украина, в Праге задержали еще двух подозреваемых в связи с нападениями на скоростные поезда в Германии. Полиция задержала в аэропорту Праги двух подозреваемых в принадлежности к террористической организации вместе с мужчиной, задержанным за нападения на скоростные поезда в Германии.

Ранее, в Вене задержали вероятного сторонника террористической группировки "Исламское государство", подозреваемого в совершении атак на скоростных железнодорожных трассах в Германии.