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В Австрии задержали подозреваемого в совершении атак от имени ИГИЛ в Германии

Новости » Общество    28.03.2019 - 00:07
В Австрии задержали подозреваемого в совершении атак от имени ИГИЛ в Германии
Иллюстративное фото (bundespolizei.de)

Его подозревают в совершении атак на скоростных железнодорожных трассах в Германии

В Вене задержали предполагаемого сторонника террористической группировки "Исламское государство", подозреваемого в совершении атак на скоростных железнодорожных трассах в Германии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

У правоохранительных органов есть информация, с очень большой вероятностью подтверждающая вину 42-летнего гражданина Ирака. В отношении мужчины выдан ордер на арест в связи с подозрениями в совершении террористических атак, попытке убийства, нанесении серьезного материального ущерба и членстве в террористической группировке.

По данным следствия, 7 октября 2018 года подозреваемый натянул стальной трос над рельсами близ населенного пункта Аллерсберг в Баварии на скоростной железнодорожной трассе Нюрнберг-Мюнхен. В результате столкновения поезда ICE с препятствием никто не пострадал, машинист услышал лишь подозрительный звук, но продолжил движение поезда, поскольку неисправностей не обнаружил. На вокзале в Мюнхене затем были установлены незначительные повреждения состава.

Позже следователи нашли на рельсах в Аллерсберге фрагменты деревянных и металлических деталей, а также части стального троса. Кроме того, на месте происшествия были обнаружены записка и граффити на арабском языке с "абстрактными угрозами" и заявлениями о поддержке ИГИЛ.

Напомним, в Германии правительство договорилось о лишении в будущем гражданства немецких боевиков, воюющих на стороне террористической группировки "Исламское государство".

 

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