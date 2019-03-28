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В Чехии задержали двух подозреваемых в нападении на поезда в Германии

Новости » Происшествия    28.03.2019 - 22:57
В Чехии задержали двух подозреваемых в нападении на поезда в Германии
Иллюстративное фото (blog praguemorning.cz)

Правоохранители задержали в аэропорту Праги подозреваемых в принадлежности к террористической организации

В Праге (Чехия) задержали еще двух подозреваемых в связи с нападениями на скоростные поезда в Германии. Об этом сообщает Washington Times.

Сообщается, что правоохранители задержали в аэропорту Праги двух подозреваемых в принадлежности к террористической организации вместе с мужчиной, задержанным за нападения на скоростные поезда в Германии.

По данным следствия, 7 октября 2018 года подозреваемый натянул стальной трос над рельсами близ населенного пункта Аллерсберг в Баварии на скоростной железнодорожной трассе Нюрнберг-Мюнхен. В результате столкновения поезда ICE с препятствием никто не пострадал, машинист услышал лишь подозрительный звук, но продолжил движение поезда, поскольку неисправностей не обнаружил. На вокзале в Мюнхене затем были установлены незначительные повреждения состава.

Напомним, вчера стало известно, что в Вене задержали предполагаемого сторонника террористической группировки "Исламское государство", подозреваемого в совершении атак на скоростных железнодорожных трассах в Германии. 

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