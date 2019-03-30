ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Британии мужчина заблокировал работу железнодорожной сети Eurostar

Новости » Происшествия    30.03.2019 - 11:48
В Британии мужчина заблокировал работу железнодорожной сети Eurostar
Иллюстративное фото (Evening Standard)

Сейчас нарушитель задержан правоохранителями

В субботу, 30 марта, в Британии мужчина заблокировал работу железнодорожной сети Eurostar, которая соединяет Лондон с Парижем и Брюсселем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщил представитель сети Eurostar, все услуги железной дороги были приостановлены из-за мужчины, который провел целую ночь на крыше здания лондонского вокзала Сент-Панкрас.

"Мы прекратили все услуги в и из Лондона из-за нарушителя", - заявил представитель.

Отмечается, что в настоящее правонарушитель задержан сотрудниками лондонской полиции.

Напомним, что в Италии в результате столкновения двух пассажирских поездов 28 марта пострадали по меньшей мере 50 человек. По предварительным данным, поезда столкнулись из-за того, что один из них отправился от станции на запрещающий сигнал семафора, но машинист вовремя заметил поезд, что ехал навстречу, и резко затормозил.

Как писало РБК-Украина, в Праге задержали еще двух подозреваемых в связи с нападениями на скоростные поезда в Германии. Полиция задержала в аэропорту Праги двух подозреваемых в принадлежности к террористической организации вместе с мужчиной, задержанным за нападения на скоростные поезда в Германии.

Ранее, в Вене задержали вероятного сторонника террористической группировки "Исламское государство", подозреваемого в совершении атак на скоростных железнодорожных трассах в Германии.

Мэй планирует очередное голосование по соглашению о Brexit В Лондоне начался протест из-за Brexit
Выборы 2019 Выборы в Украине: как проходит день тишины перед голосованием за президента Рейтинги кандидатов
Новости Украины ВеликобританияЛондонжелезная дорога
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь