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У Британії чоловік заблокував роботу залізничної мережі Eurostar

Новини » Надзвичайні події    30.03.2019 - 11:48
У Британії чоловік заблокував роботу залізничної мережі Eurostar
Ілюстративне фото (Evening Standard)

Наразі порушник затриманий правоохоронцями

У суботу, 30 березня, у Британії чоловік заблокував роботу залізничної мережі Eurostar, яка з'єднує Лондон з Парижем та Брюсселем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомив представник мережі Eurostar, всі послуги залізниці були призупинені через чоловіка, який провів цілу ніч на даху будівлі лондонського вокзалу Сент-Панкрас.

"Ми припинили всі послуги до та з Лондона через порушника", - заявив представник.

Зазначається, що нараз правопорушник затриманий працівниками лондонської поліції.

Нагадаємо, що в Італії в результаті зіткнення двох пасажирських поїздів 28 березня постраждали щонайменше 50 осіб. За попередніми даними, потяги зіткнулися через те, що один із них вирушив від станції на заборонний сигнал семафора, але машиніст вчасно помітив поїзд, що їхав назустріч, і різко загальмував.

Як писало РБК-Україна, у Празі затримали ще двох підозрюваних у зв'язку з нападами на швидкісні потяги в Німеччині. Поліція затримала в аеропорту Праги двох підозрюваних у приналежності до терористичної організації разом з чоловіком, затриманим за напади на швидкісні потяги в Німеччині.

Раніше, у Відні затримали ймовірного прихильника терористичного угруповання "Ісламська держава", підозрюваного у вчиненні атак на швидкісних залізничних трасах в Німеччині.

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