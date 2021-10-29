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В Британии могут вернуть масочный режим в транспорте

Автор: Сергей Пышкин

Мэр Лондона Садик Ган обратился к правительству Великобритании с просьбой вернуть масочный режим в транспорте. Также призвал лондонцев пройти бустерную вакцинацию против коронавируса и сделать прививку от гриппа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам мэра, этой зимой Великобритания столкнется не только с коронавирусом, но и с гриппом.

"Худшее, что мы можем сделать - это ослабить бдительность, успокоиться и недооценить риск, который эти вирусы представляют для всех нас. Ситуация с COVID-19 в столице настолько сбалансирована, что нам нужно действовать совместно, чтобы защитить себя, своих близких", - отметил Ган.

Отмечается, что правительство Великобритании, со своей стороны, пытается избежать введения плана В, который предусматривает масочный режим в помещениях, использование COVID-паспортов и рекомендации касаемо дистанционной работы.

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