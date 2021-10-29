В Британії можуть повернути масковий режим в транспорті

За словами мера, цієї зими Великобританія зіштовхнеться не лише з коронавірусом, але й з грипом.

"Найгірше, що ми можемо зробити - це послабити пильність, заспокоїтися та недооцінити ризик, який ці віруси становлять для всіх нас. Ситуація з COVID-19 у столиці настільки збалансована, що нам потрібно діяти спільно, щоб захистити себе, своїх близьких", - зауважив Ган.

Зазначається, що уряд Великобританії, зі свого боку, намагається уникнути запровадження плану В, який передбачає повторне введення маскового режиму у приміщеннях, використання COVID-паспортів й рекомендації щодо дистанційної роботи.