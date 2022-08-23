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В Британии могут удвоить выплаты за размещение у себя украинских беженцев

Фото: в Британии могут удвоить выплаты за размещение у себя украинских беженцев (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Министр по делам беженцев Британии Ричард Харрингтон призвал Минфин увеличить в два раза размер пособия семьям, разместившим у себя беженцев из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Telegraph.

Согласно данным Национальной статистической службы, примерно каждый четвертый британец, предоставивший крышу украинским беженцам, планирует в течение полугода отказаться от участия в программе приема мигрантов по причине тяжелой экономической ситуации.

"Я попросил Минфин для вторых шести месяцев увеличить размер выплат с 400 долларов до 800 долларов. Люди находятся под давлением. Я не могу предоставить доказательств этого, но мое чутье говорит мне, что если они находятся в сложной финансовой ситуации, то удвоенные выплаты очень сильно помогут", - сказал Харрингтон.

Чиновник также сказал, что попросил у финансового ведомства выделить дополнительные средства на уроки английского для беженцев.

Представитель Минфина сообщил изданию, что решение этого вопроса будет за командой следующего премьер-министра, который должен приступить к исполнению своих обязанностей 6 сентября.

Напомним, правительство Британии направит 43,2 млн долларов на помощь Украине, Сирии и странам Восточной Африки.

Ранее сообщалось, что правительство Шотландии может привлечь армию для помощи в размещении беженцев из Украины.

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Беженцы