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У Британії можуть подвоїти виплати за розміщення у себе українських біженців

Фото: у Британії можуть подвоїти виплати за розміщення у себе українських біженців (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міністр у справах біженців Британії Річард Харрінгтон закликав Мінфін збільшити вдвічі розмір допомоги сім'ям, які розмістили у себе біженців з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Telegraph.

Згідно з даними Національної статистичної служби, приблизно кожен четвертий британець, який надав дах українським біженцям, планує протягом пів року відмовитися від участі в програмі приймання мігрантів через важку економічну ситуацію.

"Я попросив Мінфін для других шести місяців збільшити розмір виплат з 400 доларів до 800 доларів. Люди знаходяться під тиском. Я не можу надати доказів цього, але моє чуття говорить мені, що якщо вони знаходяться в складній фінансовій ситуації, то подвоєні виплати дуже сильно допоможуть", - сказав Харрінгтон.

Чиновник також сказав, що попросив у фінансового відомства виділити додаткові кошти на уроки англійської для біженців.

Представник Мінфіну повідомив виданню, що розв'язання цього питання буде за командою наступного прем'єр-міністра, який повинен приступити до виконання своїх обов'язків 6 вересня.

Нагадаємо, уряд Британії направить 43,2 млн доларів на допомогу Україні, Сирії та країнам Східної Африки.

Раніше повідомлялося, що уряд Шотландії може залучити армію для допомоги в розміщенні біженців з України.

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Біженці