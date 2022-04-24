В Британии могут открыть угольную шахту впервые за 30 лет, - Telegraph

Министр жилищного строительства Майкл Гоув поддерживает такие планы, утверждают высокопоставленные источники в Консервативной партии тори. Ожидается, что угольная шахта будет поставлять жизненно важные материалы для сталелитейных заводов.

Чиновник собирается одобрить открытие шахты, поскольку кабинет министров поддерживает предложение избавиться от зависимости от российского импорта.

Окончательное решение министра будет зависеть от рекомендаций, переданных ему Инспекцией планирования.

Woodhouse Colliery, первая глубокая угольная шахта в Великобритании за 30 лет, получила добро от местных советников в октябре 2020 года, но шесть месяцев спустя министры начали расследование после протеста активистов в преддверии конференции по изменению климата.

В ноябре прошлого года премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил на саммите в Глазго, что он "не поддерживает увеличение количества угля", но воздержался от прямого отказа. Источники на Даунинг-стрит настаивают на том, что решение принимается только министрами планирования.

Шахта будет производить коксующийся уголь, важный компонент сталелитейного производства, который не будет сжигаться на электростанциях. Британия импортировала 40% своего коксующегося угля из РФ до вторжения в Украину.