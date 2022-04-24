У Британії можуть відкрити вугільну шахту вперше за 30 років, - Telegraph

Міністр житлового будівництва Майкл Гоув підтримує такі плани, стверджують високопоставлені джерела в Консервативній партії торі. Очікується, що вугільна шахта постачатиме життєво важливі матеріали для сталеливарних заводів.

Чиновник збирається схвалити відкриття шахти, оскільки кабінет міністрів підтримує пропозицію позбутися залежності від російського імпорту.

Остаточне рішення міністра залежатиме від рекомендацій, переданих йому інспекцією планування.

Woodhouse Colliery, перша глибока вугільна шахта у Великій Британії за 30 років, отримала добро від місцевих радників у жовтні 2020 року, але через шість місяців міністри почали розслідування після протесту активістів напередодні конференції зі зміни клімату.

У листопаді минулого року прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив на саміті в Глазго, що він "не підтримує збільшення кількості вугілля", але утримався від прямої відмови. Джерела на Даунінг-стріт наполягають на тому, що рішення приймається тільки міністрами планування.

Шахта вироблятиме коксівне вугілля, важливий компонент сталеливарного виробництва, який не буде спалюватися на електростанціях. Британія імпортувала 40% свого коксівного вугілля з РФ до вторгнення в Україну.