У Британії міністр з питань Brexit Девіс подав у відставку

Девіс був головним перемовником Лондона про умови Brexit

Міністр з питань виходу Великобританії з ЄС Девід Девіс подав у відставку. Про це повідомляє Sky News.

"Як розуміє Press Association, міністр з Brexit Девід Девіс подав у відставку з поста члена уряду", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Девіс був головним переговірником Лондона в діалозі з Брюсселем про умови Brexit.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністру Великобританії Терезі Мей і кабінету міністрів вдалося подолати розбіжності з питань торгівлі та митниці після виходу з Євросоюзу та узгодити спільну позицію по "м'якому" Brexit.

Після зустрічі з урядом 6 липня прем'єр-міністр опублікувала заяву, в якій підтвердила, що їй вдалося врегулювати з кабміном нові митні механізми, що дозволило вийти з політичного глухого кута з цього питання.