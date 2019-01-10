В Британии компания Jaguar Land Rover сократит до 5 тыс. сотрудников

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С помощью массового увольнения компания надеется сократить расходы на 3 млрд долларов

Компания Jaguar Land Rover сократит до 5 из 40 тысяч сотрудников в Великобритании из-за падения продаж. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ВВС.

Указано, что большая часть сокращений затронет административный аппарат и службу маркетинга, однако увольнения планируются и на производстве.

Отмечается, что массовое сокращение является частью плана сокращения расходов на ​более 3 миллиарда долларов. Так, данные меры будут предприняты из-за снижения продаж автомобилей на крупнейшем рынке компании - в Китае, где за последние месяцы реализация машин Jaguar Land Rover упала на 50%​.

Кроме того, компания опасается по поводу конкурентоспособности после выхода Великобритании из ЕС.

Добавим, что в 2017 году в британском Солихалле Jaguar Land Rover уволила 1 тыс. сотрудников, в Хейлвуде было сокращено 180 сотрудников, а в Касл Бромвиче 1 тыс. сотрудников была переведена на трехдневную рабочую неделю.

Напомним, в конце ноября 2016 года сообщалось, что крупнейшие британские автопроизводители Jaguar и Land Rover начнут выпуск электромобилей в Британии.

Как писало РБК-Украина, впервые за более чем 20 лет продажи автомобилей в Китайской народной республике в 2018 году сократились на 6% - до 22,7 млн. Так, снижение продаж наблюдается уже на протяжении семи месяцев подряд.