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У Британії компанія Jaguar Land Rover скоротить до 5 тис. співробітників

Новини » Суспільство    10.01.2019 - 21:16
У Британії компанія Jaguar Land Rover скоротить до 5 тис. співробітників
Ілюстративне фото (GettyImages)

За допомогою масового звільнення компанія сподівається скоротити витрати на 3 млрд доларів

Компанія Jaguar Land Rover скоротить до 5 з 40 тисяч співробітників у Великобританії через падіння продажів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ВВС.

Зазначено, що велика частина скорочень торкнеться адміністративного апарату і служби маркетингу, однак звільнення плануються і на виробництві.

Відзначається, що масове скорочення є частиною плану скорочення витрат на понад 3 мільярди доларів. Так, дані заходи будуть вжиті через зниження продажів автомобілів на найбільшому ринку компанії - у Китаї, де за останні місяці реалізація машин Jaguar Land Rover впала на 50%.

Крім того, компанія побоюється з приводу конкурентоспроможності після виходу Великобританії з ЄС.

Додамо, у 2017 році в британському Соліхалл Jaguar Land Rover звільнила 1 тис. співробітників, в Хейлвуді було скорочено 180 співробітників, а в Касл Бромвіч 1 тис. співробітників була переведена на триденний робочий тиждень.

Нагадаємо, в кінці листопада 2016 року повідомлялося, що найбільші британські автовиробники Jaguar і Land Rover почнуть випуск електромобілів у Британії.

Як писало РБК-Україна, вперше за більш ніж 20 років продажі автомобілів у Китайській Народній Республіці в 2018 році скоротилися на 6% - до 22,7 млн. Так, зниження продажів спостерігається вже протягом семи місяців поспіль.

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