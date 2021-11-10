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В Британии хотят ввести обязательную COVID-вакцинацию для медиков

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Британия, Среда 10 ноября 2021 10:34
В Британии хотят ввести обязательную COVID-вакцинацию для медиков Фото: в Британии планируют обязать медиков вакцинироваться от COVID (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В Британии планируют ввести обязательную вакцинацию против коронавируса для всех сотрудников Национальной системы здравоохранения (NHS). Медики будут обязаны сделать прививку до 1 апреля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

Предложение о вакцинации, которую врачи должны будут пройти в обязательном порядке, внес министр здравоохранения страны Саджид Джавид. Он считает, что все медики и сотрудники социальных служб должны быть привиты от COVID-19.

"Мы должны избегать предотвратимого вреда и защищать пациентов в NHS, защищать коллег в NHS и, конечно же, защищать саму NHS. Только те коллеги, которые могут доказать, что они полностью вакцинированы от COVID-19, могут быть наняты или задействованы в этих условиях", - сказал чиновник.

Он также отметил, что такое нововведение пока не было действительным из-за опасения, что медики, которые не хотят вакцинироваться, будут увольняться. А обязательную вакцинацию введут только в случае одобрения парламентом. Тогда к выполнению условий в стране приступят с 1 апреля следующего года.

Джавид добавил, что согласно с последними данными, 90% сотрудников NHS получили как минимум две дозы вакцины от COVID-19, хотя в некоторых фондах эта цифра приближается к 80%.

Напомним, Британия стала первой в мире страной, которая выдала разрешение на таблетки от COVID от компании Merck.

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Великобритания Вакцинация
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