В Британии и Германии сотни людей вышли поддержать протесты в США

Сегодня сотни людей вышли на улицы Лондона и Берлина в знак солидарности с протестами в Соединенных Штатах Америки. Демонстрации в США вспыхнули после убийства афроамериканца полицейскими во время задержания.

Об этом сообщает Reuters.

В британской столице митингующие стали на колени на Трафальгарской площади, скандируя "Нет справедливости, нет мира", после чего отправились толпой к посольству США. Полицейские осуществили 5 арестов, связанных с нарушением карантина и нападением на правоохранителей.

В Германии несколько сотен людей устроили акцию у американского посольства в Берлине. Возле дипломатического учреждения демонстранты вывесили плакат с надписью: "Справедливость для Джорджа Флойда" и "Прекратите убивать нас".

Отметим, смерть афроамериканца Джорджа Флойда, которого ногой душил полицейский во время задержания, сначала спровоцировала массовые протесты в Миннеаполисе, но позже они распространились другими крупными городами США и переросли в беспорядки.

Из-за массовых беспорядков 7 американских штатов и округ Колумбия призвали ввести в город бойцов Национальной гвардии для сдерживания толпы.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что беспорядки давно уже потеряли связь с протестами из-за убийства Джорджа Флойда, а участников беспорядков он назвал "анархистами и мародерами".