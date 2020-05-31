У Британії та Німеччині сотні людей вийшли підтримати протести в США

Сьогодні сотні людей вийшли на вулиці Лондона та Берліна на знак солідарності з протестами у Сполучених Штатах Америки. Демонстрації у США спалахнули після вбивства афроамериканця поліцейськими під час затримання.

Про це повідомляє Reuters.

У британській столиці мітингувальники стали на коліна на Трафальгарській площі, скандуючи "Немає справедливості, немає миру", після чого вирушили натовпом до посольства США. Поліцейські здійснили 5 арештів, пов'язані з порушенням карантину та нападом на правоохоронців.

У Німеччині кілька сотень людей влаштували акцію біля американського посольства у Берліні. Біля дипломатичної установи демонстранти вивісили плакат з написом: "Справедливість для Джорджа Флойда" та "Припиніть вбивати нас".

Зазначимо, смерть афроамериканця Джорджа Флойда, якого ногою душив поліцейський під час затримання, спочатку спровокувала масові протести у Міннеаполісі, але пізніше вони поширилися іншими великими містами США та переросли у заворушення.

Через масові заворушення 7 американських штатів та округ Колумбія закликали ввести у міста бійців Національної гвардії для стримування натовпу.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що заворушення давно вже втратили зв'язок з протестами через вбивство Джорджа Флойда, а учасників заворушень він назвав "анархістами та мародерами".