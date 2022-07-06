В Британии еще шесть министров ушли в отставку

Издание отмечает, что за сегодняшний день, 6 июля, в отставку подали:

министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес;

министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох;

министр в департаменте образования Алекс Бургарт;

министр промышленности Ли Роули;

министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан;

министр труда и пенсий Мимз Дэвис.

Они опубликовали общее письмо, в котором сказано, что "правительство не может функционировать, учитывая проблемы, которые стали известны, и то, как они были решены".

При этом Дэвис отметила, что "тори (консерваторам, правящей партии Британии) нужно начать все с чистого листа".

Independent подчеркивает, что общее число министров, которые ушли в отставку, достигло 12.