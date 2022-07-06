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У Британії ще шість міністрів пішли у відставку

Фото: у Британії ще шість міністрів пішли у відставку (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У середу, 6 липня, ще шість британських міністрів подали у відставку через проблеми всередині уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

Видання зазначає, що за сьогоднішній день, 6 липня, у відставку подали:

  • міністр ЗМІ, інформації та цифрової інфраструктури Джулія Лопес;
  • міністр з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох;
  • міністр у департаменті освіти Алекс Бургарт;
  • міністр промисловості Лі Роулі;
  • міністр у департаменті житлового будівництва Ніл О'брайан;
  • міністр праці та пенсій Мімз Девіс.

Вони опублікували загальний лист, в якому сказано, що "уряд не може функціонувати, враховуючи проблеми, які стали відомі, і те, як вони були вирішені".

При цьому Девіс зазначила, що "торі (консерваторам, правлячій партії Британії) потрібно почати все з чистого аркуша".

Independent підкреслює, що загальне число міністрів, які пішли у відставку, досягло 12.

Нагадаємо, вчора, 5 липня, стало відомо, що у Великобританії пішли у відставку міністр фінансів Ріші Сунак і міністр охорони здоров'я Саджид Джавід, розкритикувавши у своїх заявах прем'єра Бориса Джонсона.

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Великобританія