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В Британии будут штрафовать на 10 тысяч фунтов за нарушение самоизоляции

Автор: РБК-Украина

Правительство Великобритании анонсировало введение штрафов от одной до 10 тысяч фунтов стерлингов (36 - 363 тысяч грн соответственно) для граждан, которые откажутся от самоизоляции. До сих пор совет самоизолироваться был только рекомендованым.

Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, передает BBC.

Люди бюдут обязаны самоизолироватся, если у них положительный результат теста на коронавирус или если они под наблюдением после контакта с зараженным.

Новые меры также включают единовременную выплату поддержки в размере 500 фунтов стерлингов для лиц с низкими доходами и штраф для работодателей, которые наказывают тех, кому велено самоизолироваться.

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Первоначально штрафы будут начинаться с 1 000 фунтов стерлингов, а затем повышаться до 10 000 фунтов стерлингов при повторении и наиболее вопиющих нарушениях. До сих пор совет самоизолироваться был только рекомендованым.

Объявляя о новых правилах для Англии, премьер-министр Борис Джонсон сказал, что лучший способ бороться с вирусом - это следовать правилам.

"Поэтому никто не недооценивает, насколько это важно, новые правила будут означать, что вы обязаны сделать это по закону, если у вас есть вирус или если это было предложено медиками. Людям, которые решат игнорировать правила, грозят значительные штрафы", - говорит Джонсон.

Напомним, Джонсон 18 сентября сказал, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Во многих городах количество заражений на 100 тысяч населения уже превысило 70, а в городе Сандерленд достигло 103.

В Британии с 9 сентября усилили карантин и контроль за социальным дистанцированием.

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Новости Украины ВеликобританияКоронавирусБорис Джонсон