Бригади "швидких" почали навчати наданню допомоги при хімічній та ядерній небезпеках

В Україні близько 10% бригад екстреної медицини були перенавчені й переформатовані на надання допомоги при хімічній, біологічній та ядерній небезпеці.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZN.ua .

Йдеться про спеціально облаштовані бригади, які мають або антидоти, або костюми, або Засоби індивідуального захисту для надання допомоги постраждалим в зоні ураження.

"Повністю бути готовими, наприклад, до застосування зброї масового ураження майже неможливо. Зараз ми більше фокусуємося на тому, щоб підготувати систему, щоб вона могла швидко виявляти будь - які ризики", - заявив Кузін.

За його словами, в ряді регіонів вже пройшли тренінги для фахівців з дозиметрії та радіаційного захисту. Основна функція таких фахівців - забезпечити ефективне реагування в області.

Кузін також зазначив, що в Дніпрі були проведені навчання, в ході яких відпрацьовували евакуацію населення в разі аварійної ситуації на Запорізькій АЕС. Кожна громада встановлює свої схеми оповіщення населення - від гучномовців до дворових чатів або оголошень.