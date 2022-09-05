ua ru
Пн, 05 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Бригади "швидких" почали навчати наданню допомоги при хімічній та ядерній небезпеках

Новость на русском →
Київ, Понеділок 05 вересня 2022 19:40
Бригади "швидких" почали навчати наданню допомоги при хімічній та ядерній небезпеках Фото: головний державний санітарний лікар Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

В Україні близько 10% бригад екстреної медицини були перенавчені й переформатовані на надання допомоги при хімічній, біологічній та ядерній небезпеці.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZN.ua.

Йдеться про спеціально облаштовані бригади, які мають або антидоти, або костюми, або Засоби індивідуального захисту для надання допомоги постраждалим в зоні ураження.

"Повністю бути готовими, наприклад, до застосування зброї масового ураження майже неможливо. Зараз ми більше фокусуємося на тому, щоб підготувати систему, щоб вона могла швидко виявляти будь - які ризики", - заявив Кузін.

За його словами, в ряді регіонів вже пройшли тренінги для фахівців з дозиметрії та радіаційного захисту. Основна функція таких фахівців - забезпечити ефективне реагування в області.

Кузін також зазначив, що в Дніпрі були проведені навчання, в ході яких відпрацьовували евакуацію населення в разі аварійної ситуації на Запорізькій АЕС. Кожна громада встановлює свої схеми оповіщення населення - від гучномовців до дворових чатів або оголошень.

Нагадаємо, раніше МОЗ розповіло про йодну профілактику при радіаційній аварії, яка може трапитися на ядерних установках атомної станції.

Також Міністерство охорони здоров'я опублікувало пам'ятку, що потрібно мати вдома, щоб захиститися від наслідків радіаційної аварії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Ядерна безпека Хімічна зброя
NEWS
Бої за Херсон. Як змінилася ситуація на півдні за тиждень контрнаступу
Бої за Херсон. Як змінилася ситуація на півдні за тиждень контрнаступу
DAILY
Більше не разом. Чому у Зеленського незадоволені Радою і чи можуть її розпустити
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Більше не разом. Чому у Зеленського незадоволені Радою і чи можуть її розпустити