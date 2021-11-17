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Бригаду швидкого реагування Нацгвардії направили на західний кордон

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Україна, Середа 17 листопада 2021 14:50
Бригаду швидкого реагування Нацгвардії направили на західний кордон Фото: бригаду швидкого реагування Нацгвардії направили на західний кордон (facebook.com/RapidReactionBrigade)
Автор: Марія Кучерявець

Підрозділи швидкого реагування Нацгвардії вирушили на кордон. Вони захищатимуть український рубіж із західної сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Бригади швидкого реагування Національної гвардії України

"Наші підрозділи вирушили на захід, щоб захистити рубежі нашої держави. На цю хвилину ситуація контрольована, працюємо разом із прикордонниками і зробимо все, щоб українські кордони залишалися недоторканими", - йдеться в повідомленні.

Фото: бригаду швидкого реагування Нацгвардії направили на західний кордон (facebook.com/RapidReactionBrigade)

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що сьогоднішня ситуація на кордоні Польщі дає усі підстави прогнозувати ймовірну ескалацію й нарощення нелегальної міграції на кордоні України та Білорусі.

Додамо, за словами першого заступника міністра внутрішніх справ України Євгена Єніна ділянці українсько-білоруського кордону проводиться посилення сил та засобів, щоб стримати потік мігрантів у разі потреби.

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Нацгвардія Кордон з Україною
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