Бригадний генерал Сергій Собко заявив, що залишає Сили тероборони

"Сьогодні, через два роки, коли я залишаю Сили ТрО ЗСУ, хочу сказати лиш одне - я пишаюся, що був долучений до створення окремого роду сил Збройних Сил України, а також вдячний всім людям, з якими я працював заради становлення, зміцнення та розвитку Сил ТрО", - написав він.

Собко зауважив, що на початку повномасштабного російського вторгнення новостворені війська ЗСУ, які переважно складалися з цивільних, виросли з 10 000 до 100 000 людей.

Він згадав труднощі та виклики на початку своєї служби в Силах ТрО, серед яких - забезпечення підрозділів їжею, одягом, зброєю та боєприпасами, навчання солдатів і підготовка командирів. Він висловив вдячність усім, хто допомагав.

"Розгортаючи Сили територіальної оборони, виявилося, що те, що виглядало на перший погляд непривабливим і недооціненим, стало предметом гордості. Бо вкладаючи зусилля та час, дбаючи про щось, ти будеш це любити. Ти пишатимешся кожним здобутком, кожною перемогою. Ти бачитимеш поступ, і ви зростатимете разом", - написав Собко.

Довідка

Від початку збройної агресії РФ проти України у 2014 році Сергій Собко був активним учасником антитерористичної операції.

Спочатку він керував механізованим батальйоном 30-ї ОМБр. Пізніше від 2017 до 2019 року командував 128-ю окремою гірсько-піхотною бригадою.

Вже у 2022 році його призначили на посаду заступника командувача Сил Територіальної Оборони, а в березні того ж року йому надали звання бригадного генерала.