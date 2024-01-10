Бригадный генерал Сергей Собко заявил, что покидает Силы теробороны

"Сегодня, через два года, когда я покидаю Силы ТрО ВСУ, хочу сказать только одно - я горжусь, что был вовлечен в создание отдельного рода сил Вооруженных Сил Украины, а также благодарен всем людям, с которыми я работал ради становления, укрепления и развития Сил ТрО", - написал он.

Собко отметил, что в начале полномасштабного российского вторжения созданные войска ВСУ, которые преимущественно состояли из гражданских, выросли с 10 000 до 100 000 человек.

Он вспомнил трудности и вызовы в начале своей службы в Силах ТрО, среди которых обеспечение подразделений пищей, одеждой, оружием и боеприпасами, обучение солдат и подготовка командиров. Он выразил благодарность всем, кто помогал.

"Развертывая Силы территориальной обороны, оказалось, что то, что выглядело на первый взгляд непривлекательным и недооцененным, стало предметом гордости. Потому что вкладывая усилия и время, заботясь о чем-то, ты будешь это любить. Ты будешь гордиться каждым достижением, каждой победой. Ты будешь видеть развитие, и вы будете расти вместе", - написал Собко.

Справка

С начала вооруженной агрессии РФ против Украины в 2014 году Сергей Собко являлся активным участником антитеррористической операции.

Сначала он руководил механизированным батальоном 30-й ОМБр. Позже с 2017 по 2019 год командовал 128-й отдельной горно-пехотной бригадой.

Уже в 2022 году его назначили на должность заместителя командующего Сил Территориальной Обороны, а в марте того же года ему присвоили звание бригадного генерала.