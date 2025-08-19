У бригаді "Хартія" призначили нового командира: хто він і що відомо

Новим командиром 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія" став Даніель "Куба" Кітонє.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву бригади у соцмережі Х.
Він із перших днів повномасштабного вторгнення воює на ключових напрямках і має за плечима значний бойовий досвід.
Кітонє Даніель Вінсентович народився 27 серпня 1983 року в Сімферополі, більшу частину життя провів у Харкові.
У 2006 році закінчив Харківський авіаційний інститут. Після початку вторгнення РФ приєднався до 127-ї окремої бригади ТрО та брав участь у Слобожанському контрнаступі й боях за Бахмут.
Згодом командував розвідувальним взводом, а з серпня 2023 року - розвідувальною ротою.
Після створення 13-ї бригади НГУ "Хартія" приєднався до підрозділу, де послідовно обіймав командні посади: від заступника командира батальйону до командира 2-го батальйону.
У липні 2025 року його призначили командиром усієї бригади.
За службу Кітонє отримав низку відзнак і державних нагород, серед яких орден "За мужність" ІІІ ступеня, орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "Сталевий хрест" Головнокомандувача ЗСУ та інші почесні нагороди.
Нагадаємо, що новим командиром 12 бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України став підполковник Богдан "Пугач" Грішенков.