У бригаді "Хартія" призначили нового командира: хто він і що відомо

Що про нього відомо

Він із перших днів повномасштабного вторгнення воює на ключових напрямках і має за плечима значний бойовий досвід.

Кітонє Даніель Вінсентович народився 27 серпня 1983 року в Сімферополі, більшу частину життя провів у Харкові.

У 2006 році закінчив Харківський авіаційний інститут. Після початку вторгнення РФ приєднався до 127-ї окремої бригади ТрО та брав участь у Слобожанському контрнаступі й боях за Бахмут.

Згодом командував розвідувальним взводом, а з серпня 2023 року - розвідувальною ротою.

Після створення 13-ї бригади НГУ "Хартія" приєднався до підрозділу, де послідовно обіймав командні посади: від заступника командира батальйону до командира 2-го батальйону.

У липні 2025 року його призначили командиром усієї бригади.

За службу Кітонє отримав низку відзнак і державних нагород, серед яких орден "За мужність" ІІІ ступеня, орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "Сталевий хрест" Головнокомандувача ЗСУ та інші почесні нагороди.