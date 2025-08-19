В бригаде "Хартия" назначили нового командира: кто он и что известно

Что о нем известно

Он с первых дней полномасштабного вторжения воюет на ключевых направлениях и имеет за плечами значительный боевой опыт.

Китоне Даниэль Винсентович родился 27 августа 1983 года в Симферополе, большую часть жизни провел в Харькове.

В 2006 году окончил Харьковский авиационный институт. После начала вторжения РФ присоединился к 127-й отдельной бригаде ТрО и участвовал в Слобожанском контрнаступлении и боях за Бахмут.

Впоследствии командовал разведывательным взводом, а с августа 2023 года - разведывательной ротой.

После создания 13-й бригады НГУ "Хартия" присоединился к подразделению, где последовательно занимал командные должности: от заместителя командира батальона до командира 2-го батальона.

В июле 2025 года его назначили командиром всей бригады.

За службу Китоне получил ряд отличий и государственных наград, среди которых орден "За мужество" III степени, орден Богдана Хмельницкого III степени, "Стальной крест" Главнокомандующего ВСУ и другие почетные награды.