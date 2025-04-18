У бригаді "Азов" призначили нового командира: що про нього відомо

"Новий комбриг приймає бригаду в момент її найбільшого розвитку. Він зробить все можливе для ефективної роботи підрозділу у взаємодії з іншими бригадами 1-го корпусу НГУ "Азов", - пише бригада.

Що відомо про Грішенкова

Грішенков народився 20 жовтня 1993-го у місті Слов'янськ, Донецька область. Навчався у Слов'янському авіаційному коледжі. Після цього поступив до Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба за спеціальністю "Енергосистеми".

У 2014-му, коли Збройні сили України звільняли рідне місто Грішенкова, він приєднався до "Азов". На той момент йому був 21 рік.

Під час служби у бригаді пройшов шлях від солдата до підполковника НГУ. У лютому 2020-го був призначений командиром однієї з рот ОЗСП "Азов".

Він брав участь у захисті "Азовсталі". Під час боїв отримав вогнепальне поранення. Після виходу з території заводу його, разом з іншими військовослужбовцями полку, взяли в полон та перевезли до колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області. Унаслідок обстрілу колонії російськими терористами Грішенков отримав уламкові поранення і втратив два пальці на нозі.

З полону його звільнили 21 вересня 2022 року. Після проходження курсу реабілітації він повернувся до служби в "Азові".

У липні 2023 року Грішенкова було призначено першим заступником командира 1-го батальйону 12-ї окремої бригади спеціального призначення "Азов". У лютому 2024 року він обійняв посаду командира батальйону.