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У Нацгвардії два нові корпуси очолять командири "Азову" та "Хартії"

Вівторок 15 квітня 2025 13:15
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У Нацгвардії два нові корпуси очолять командири "Азову" та "Хартії" Фото: У Нацгвардії два нові корпуси очолять командири "Азову" та "Хартії" (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Національна гвардія України створила два нові корпуси в рамках реформування. Командувати ними будуть полковники "Азову" та "Хартії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

Командири 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Денис Прокопенко (Редіс) та 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" Ігорь Оболєнський (Корнет) стали очільниками новостворених корпусів Національної гвардії України.

Йдеться про частину масштабної реформи, яка передбачає перехід від тимчасових органів управління до корпусної системи, що вже частково випробувана на фронті.

За словами командувача НГУ Олександра Півненка, нова структура дозволить об'єднати кілька бригад та допоміжних підрозділів під єдиним командуванням, покращити координацію, маневреність і стійкість у боях.

"Це сприятиме ефективнішій координації оборонних і наступальних дій. Крім того, інформація про планування операцій буде більше обмежена - знатимуть лише ті, хто відповідатиме за планування, відповідно менша ймовірність витоку таких відомостей", - підкреслив Олександр Півненко.

Відтепер кожен корпус матиме власний штаб, розвідувальні, артилерійські та логістичні підрозділи, що дозволить діяти автономно .

У реформі враховано досвід повномасштабної війни з РФ, зокрема необхідність швидкого маневрування, стійкості до ударів противника та здатності утримувати великі території, проводити контрударні дії.

Корпусна структура має підвищити гнучкість і стійкість військ та підрозділів НГУ зокрема, які залучені до виконання завдань на фронті.

Усі кадрові та організаційні рішення вже погоджені.

Як зазначив Півненко, процес триває, але відбувається поступово з урахуванням складної ситуації на фронті.

Раніше ми писали про те, що Генеральний штаб Збройних сил України розпочав перевірку формування 156-ї окремої механізованої бригади. Це рішення було ухвалене з метою усунення недоліків і покращення підготовки бригади.

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